Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к местным жителям в День России

Фото: Александр Моор / Telegram-канал.

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к тюменцам, чтобы поздравить их с Днем России, который отмечают 12 июня. Видеофрагмент опубликован на официальном сайте правительства Тюменской области.

– День России – это общенациональный праздник, объединяет все народы нашей страны, всех граждан, кто искренне любит Отечество, верит в него, своими делами и поступками приумножает его благополучие и славу. Пусть любовь к Отчизне, вера в счастливое будущее, профессионализм, ответственность и самоотдача помогают твердо идти к поставленным целям и достигать успеха, вдохновляют на новые свершения и победы на благо Тюменской области и России, – сказал глава региона Александр Моор.

По словам губернатора, народ России может справиться со всеми трудностями. В пример Александр Моор привел период пандемии коронавируса, который удалось пережить благодаря единению нации.

Напомним, что в Тюменской области ожидаются первые заморозки до -5 градусов.