Тюменцам расскажут об участии в молодежных форумах в формате сериала

В Тюменской области много молодых людей, которые создают социальные инициативы. Фото: Татьяна Коркина

В мультицентре «Моя территория» снимают мини-сериал «Короче» о форумной кампании Росмолодёжи. В развлекательном видеоформате молодежь Тюменской области сможет больше узнать о том, что такое форумы и как подать заявку на участие.

В каждой из серий зрители вместе с главным героем последовательно получат новые знания о молодежных образовательных форумах. В первом эпизоде расскажут о смысловом наполнении событий. Во второй серии тюменцы узнают, где прочитать всю необходимую информацию о проходящих форумах. Третье видео повествует о преимуществах участия, а в четвертом эпизоде покажут, как грамотно заполнить и подать заявку, чтобы точно попасть в офлайне.

– В Тюменской области много молодых людей, которые создают социальные инициативы. С помощью сериала мы хотим показать, что подать заявку на форум, собрать команду единомышленников и представить свой проект не только несложно, но и интересно даже новичку в этом деле, – рассказала Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тюмени.

Новые серии выходят еженедельно по пятницам. Вышли уже два выпуска сериала. Все видеоролики можно найти в группе мультицентра «Моя территория» в соцсети «ВКонтакте».