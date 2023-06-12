Как подольше сохранить продукты в адскую жару в Тюмени

Тюменский ученый Наталья Белецкая рассказала о хранении скоропортящихся продуктов в жару. Фото: Татьяна Коркина

Ученый ГАУ Северного Зауралья Наталья Белецкая рассказала, как в адскую жару выбирать и транспортировать скоропортящиеся продукты, пишет «АиФ-Тюмень». Кандидат биологических наук советует пользоваться сумкой-холодильником или покупать продукты у дома. К скоропортящимся продуктам относятся переработки мяса, птицы и яиц, а также молоко и рыба.

– Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в сильную жару некоторые продукты могут испортиться еще по дороге домой, они не выдерживают высоких температур, поездок в общественном транспорте. Особенно это относится к любым белковым продуктам, которые должны храниться при температуре от плюс 2 до плюс 4 градусов. Без сумки-холодильника их опасно перевозить, – уточнила Наталья Белецкая.

Почти любой продукт содержит безопасное количество бактерий. Болезнетворные микроорганизмы начинают размножаться при высокой температуре. Особенно сильно страдают колбаса, сметана и творог.

Скоро в Тюменской области начнется грибной сезон, грибы тоже нельзя надолго оставлять без холода. Кроме того, советует эксперт, нужно переработать грибы сразу после того, как принесли их домой.

Ученый назвала три способа обеспечения мер безопасности: пользоваться сумкой-холодильником, осуществлять покупку замороженного, предварительно укладывая его на дно сумки, а мясные и рыбные деликатесы покупать у дома.