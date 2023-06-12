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НовостиОбщество12 июня 2023 5:50

Под Тюменью продают песчаный карьер с запасом песка на 70 млн рублей по цене квартиры

За аналогичную стоимость в Тюмени можно купить двухкомнатную квартиру
Серафима Краснова
За аналогичную стоимость в Тюмени можно купить двухкомнатную квартиру.

За аналогичную стоимость в Тюмени можно купить двухкомнатную квартиру.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области выставили на продажу песчаный карьер с запасом песка за 7 миллионов рублей. В объявлении указано, что земельный участок находится в 23 километрах от Тюмени, в нем хранится песка на 72 миллиона рублей. Кроме того, в стоимость входит проект на разработку и юрлицо с лицензией на добычу полезных ископаемых.

Примечательно, что за аналогичную стоимость в Тюмени можно купить двухкомнатную квартиру, площадь которой чуть больше 80 квадратных метров.

Напомним, что в Тюмени за 110 миллионов продают комплекс помещений свободного назначения на улице Малиновского. За время продажи лот подешевел на 12 миллионов рублей.