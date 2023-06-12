Тюменцев приглашают проверить юридическое здоровье

Для чего нужен правовой чекап – объясняет адвокат Мария Поветкина. Фото: Татьяна Коркина

Всем известно, что профилактика лучше лечения. Так, медицинские чекапы позволяют избежать большинства серьезных проблем со здоровьем. Главное – вовремя заняться собой. Оказывается, то же самое можно сказать и о юридическом здоровье человека, которое нужно регулярно проверять, чтобы выявить и минимизировать потенциальные риски. Для чего нужен правовой чекап и кому он показан, рассказывает автор новой юридической методики адвокат Мария Поветкина.

Слово «чекап» прочно вошло в лексикон современного человека, а медицинский чекап стал привычным явлением, перейдя из категории модных веяний в разряд регулярных профилактических обследований, позволяющих провести комплексную оценку состояния организма. Комплексные и профильные чекапы дают возможность выявлять проблемы со здоровьем на ранней стадии и благодаря этому решать их более эффективно.

Заботиться о своем здоровье и здоровье близких сегодня – значит не просто быть в тренде и следовать моде, а получать объективное представление о текущем положении своих дел, планировать семейное и личное будущее, быть уверенным в завтрашнем дне.

Все плюсы регулярного прохождения медицинского чекапа есть и у правового чекапа. Правовой чекап в полной мере относится к оценке состояния юридического здоровья, уверена адвокат Мария Поветкина.

– В своей профессиональной практике и в неформальном общении я часто сталкиваюсь с мнением, что юрист и адвокат – это специалисты, к которым обращаются только в трудной жизненной ситуации, а в состоянии благополучия и отсутствия проблем человек даже не хочет задумываться о состоянии своего юридического здоровья. Мне не приходилось слышать, чтобы к юристам ходили просто так, для проверки, как к врачу. И это, с одной стороны, понятно, а с другой, не совсем правильно, ведь профилактика – это наиболее действенный метод решения многих проблем. Сравните: к врачам на медицинский чекап мы ходим регулярно. И это приносит свои плоды: позволяет сберечь здоровье и продлить жизнь, сохранив ее качество. Точно так же с юридическим здоровьем: если о нем не заботиться и регулярно не проверять, то при возникновении неблагоприятной ситуации могут наступить необратимые, нежелательные последствия, которые можно было бы минимизировать или вообще избежать их.

Проверить юридическое здоровье семьи и бизнеса

По словам автора идеи правового чекапа, каждому человеку нужно периодически или хотя бы однажды посетить консультацию юриста, чтобы выяснить, всё ли у него хорошо, здоров ли он юридически и знает ли последствия тех или иных принятых решений.

– В какой-то момент своей многолетней практики я задумалась: почему ко мне и к моим коллегам по профессии приходят только тогда, когда уже что-то «болит». И часто помощь можно было бы оказать, но день, месяц… годы назад. А как же профилактика? Проверка юридического состояния личного и семейного здоровья, бизнеса дает возможность заранее выявить всевозможные риски, снизить, а порой и устранить их без каких-либо последствий, а также точно определить перспективы. И главное здесь – не доводить дело до «болезни», а обратиться к юристу или адвокату заранее, а не в момент, когда возник конфликт интересов. Мы, юристы, кстати, нередко говорим, что нам, как и врачам, нужно рассказывать всю правду, чтобы мы знали, как правильно «лечить» пациента – в нашем случае защищать права клиента. Поэтому сходство у юридической диагностики с медицинским чекапом определенно имеется.

В дальнейших планах тюменского адвоката Марии Поветкиной – активно развивать практику юридического чекапа, объяснять людям, для чего она нужна и чем полезна, рассказывать о преимуществах диагностической консультации и, конечно, проводить встречи в таком формате.

– Хочется особо отметить, что это социально ориентированная идея, призванная помочь людям избежать разного рода правовых проблем. Цель юридического чекапа – не заработок юристов, а, напротив, сохранение здоровья и денег наших клиентов, потому что мы, как и врачи, понимаем, насколько актуальной порой бывает рекомендация: «Иди и сделай это сегодня, завтра может быть поздно». Иногда очень хочется помочь человеку, но возможность уже упущена, хотя еще вчера этот вопрос можно было решить без труда, – поясняет адвокат.

Есть ситуации, которые вполне возможно решить мирным путем, не доводя до суда, если спрогнозировать проблему заранее и разобраться с ней до появления осложняющих факторов. Проиллюстрировать это можно на примере супружеской жизни. Предположим, женщина сидит с ребенком и не интересуется, как обстоят дела с ее имуществом. Нередко случается, что в отношениях супругов происходит разлад, развод, раздел совместно нажитого имущества, в результате чего именно женщины и дети, как наименее защищенные граждане, остаются ни с чем. Но подобной ситуации можно было бы избежать, если бы героиня примера позаботилась о своем юридическом здоровье заранее: узнала, на ком из супругов оформлена квартира, какие средства были вложены в ее приобретение и, соответственно, кто и на какую долю может претендовать при разводе и разделе совместного имущества.

Консультация адвоката – первый шаг к экологичным отношениям в семье

– Хочется обратить внимание всех, кто находится в счастливых семейных отношениях, что к юристу нужно идти не тогда, когда назревает или разгорается конфликт, а заранее, когда между супругами всё благополучно, – советует Мария Поветкина. – Я считаю, что в браке всё должно быть открыто, прозрачно, имущество должно находиться на виду друг у друга. А чтобы у супругов было полное представление о состоянии дел, нужно прийти на юридическую консультацию к специалисту, который задаст правильные вопросы.

Когда появляется мысль о разводе (речь даже не о намерении развестись, а именно о раздумьях), первое, что нужно сделать, – сходить к юристу и проверить свое юридическое здоровье. Затем нужно собрать документы на совместно нажитое имущество, которое есть у супругов, и узнать на консультации у специалиста, каким образом оно будет делиться. Если в семье есть дети, необходимо заранее выяснить, какие права по закону есть у родителей, и решить такой вопрос, как определение места жительства ребенка. Это то, что нужно выяснить первым делом при возникновении мыслей о разводе, и только после этого можно принимать окончательное решение о расторжении брака.

Правовой чекап может проходить в любой удобной форме: в виде образовательной лекции, бизнес-завтрака, публичной или личной консультации, во время которой любую ситуацию можно рассмотреть с разных сторон.

– Какой бы вариант встречи вы ни выбрали, это будет полезно, но самая продуктивная форма общения с юристом – это, конечно, индивидуальная консультация, когда вы приходите на встречу со всеми документами и задаете все интересующие вопросы о правовой стороне любой сферы вашей жизни: семейных отношениях, бизнесе, наследстве и так далее. Совсем необязательно приходить лично ко мне, вы можете выбрать любого понравившегося юриста или адвоката. Смысл идеи правового чекапа в том, чтобы люди задумались над этим вопросом, проверили и оценили свое юридическое здоровье, получили полное представление о его состоянии, остались довольны результатами и были счастливы. Мне очень хочется, чтобы правовая культура в нашей стране крепла и развивалась благодаря вот таким консолидированным усилиям юридического сообщества, – подчеркивает адвокат Мария Поветкина.