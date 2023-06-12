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НовостиЗдоровье12 июня 2023 5:13

Грудную клетку жителя Тюменской области после ДТП врачи собрали по кусочкам

В больницу пациент поступил после страшной аварии
Серафима Краснова
В больницу пациент поступил после страшной аварии.

В больницу пациент поступил после страшной аварии.

Фото: Татьяна Коркина

В областной клинической больнице №т2 врачи успешно прооперировали 37-летнего жителя села Казанское, который поступил в медучреждение после ДТП, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Медики диагностировали у мужчины множественные переломы ребер, разрыв диафрагмы и травму головы. Повреждения привели к миграции органов брюшной полости в грудную клетку.

– На первом этапе мы провели боковую торакотомию, обеспечив доступ к повреждению. Затем – дренирование плевральной полости и ушивание разрыва диафрагмы. Второй этап состоял в том, что совместно с руководителем областного травматолого-ортопедического центра Алексеем Фарйоном выполнили стабилизацию грудной клетки с помощью специальной металлической конструкции. При проведении операции было важно точно установить пластины и не повредить внутренние органы сломанными частями костей грудной клетки, – рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Денис Патрашков.

На стационарном лечении мужчина получил консервативную помощь, после этого его выписали из больницы. Тюменцу была рекомендована реабилитация в домашних условиях и наблюдение амбулаторно у хирурга.