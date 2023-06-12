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НовостиОбщество12 июня 2023 4:11

Опытный садовод из Тюмени Нина Щербакова рассказала, как на даче защитить урожай от птиц

3 способа защиты урожая от птиц
Серафима Краснова
3 способов защиты урожая от птиц.

3 способов защиты урожая от птиц.

Фото: Виктория Гаврик

В первый месяц лета – июнь – в Тюменской области созревает жимолость и земляника садовая (клубника). Однако в последнее время наблюдается тенденция повреждения урожая этих ягод птицами. По мнению специалиста, именно сейчас уже нужно позаботиться о защите ягод от пернатых, пишет «Тюменская область сегодня».

- Для этого есть специальные сетки, которые накидывают на кустарники или грядки, чтобы птицы не смогли достать ягоды. Также можно устанавливать шумовые отпугивающие устройства (трещотки, железные прутья с одетыми на них железными банками, шуршащие ленты на высоких палках и пр), - пояснила опытная дачница Нина Щербакова.

Тюменка рекомендует установить добавочным элементом пугало, напоминающее силуэт человека. Также урожай могут повредить разные насекомые. С целью уничтожения вредителей на фазе формирования ягод можно использовать биологические средства, например Битоксибоциллин. Обработка этим препаратом должна быть двух или трехкратная с переодичностью 5-7 дней для лучшего эффекта. Последнюю обработку можно делать за 7 дней до сбора урожая.