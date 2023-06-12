Тюменские выпускники сдадут иностранный язык и информатику

Экзамены длятся 3 часа 55 минут. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области на текущей недели пройдут несколько итоговых экзаменов. В России проходит основной период ЕГЭ-2023. Впереди у ребят два предмета, на сдачу которых отведено несколько дней. Во вторник, 13 июня, состоится экзамен по биологии и письменная часть иностранного языка.

16 и 17 июня ребята сдадут «Speaking» по иностранному языку, пишет «Вслух.ру». У тюменцев по-прежнему самым популярным остается английский язык, который в 2023 году планируют сдать 861 школьник. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались 14 человек, китайскому – 3 человека, французскому – один человек. Для поступления в вузы абитуриентам надо набрать не менее 30 баллов.

19 и 20 июня пройдут экзамены по информатике и ИКТ. В Тюменской области его планируют сдавать 1 тысяча 668 человек. На выполнение работы у ребят будет 3 часа 55 минут. Для подачи документов в вузы нужно набрать не менее 44 баллов.

Отметим, информатика завершит основной период экзаменов. С 22 июня по 1 июля пройдут резервные дни для тех, кто не смог присутствовать на экзаменах или по уважительным причинам не завершил работу.