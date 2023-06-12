Погода в Тюмени на 12 июня: облачно и без осадков

В Тюменской области ожидаются первые заморозки до -5 градусов. Фото: Виктория Гаврик

О первых за это лето заморозках в Тюменской области со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило региональное МЧС. По данным ведомства, это опасное явление ожидается в регионе ночью с 12 на 13 июня 2023 года.

В Тюменской области в День России будет облачно, преимущественно без осадков, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до +19 градусов.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным официального сайта Обь-Иртышского УГМС, заморозки до 0…-5 градусов Цельсия ожидаются в Тюменской области местами в приземном слое ночью с 12 на 13 июня.

В МЧС напомнили тюменцам, что заморозки могут быть потенциально опасны для сельскохозяйственных растений. Для защиты растений на период заморозков их рекомендуют укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.