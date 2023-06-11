Патриарх Кирилл вручил губернатору Александру Моору Орден Святого благоверного князя Даниила Московского Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил губернатору Тюменской области Александру Моору Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени, а полномочному представителю президента в УРФО Владимиру Якушеву – Орден Сергия Радонежского II степени. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Вручение ордена Владимиру Якушеву Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Кроме того, маленький образочек Благовещения Пресвятой Богородицы с Благословением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручили верующим после службы по освящению Собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени.

Благословение Патриарха Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В память о пребывании в Тюмени Патриарх также преподнес храму Благовещения Пресвятой Богородицы образ Святого князя Даниила Московского. Храму присвоили статус Соборного.