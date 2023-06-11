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НовостиОбщество11 июня 2023 9:30

Патриарх Кирилл вручил губернатору Александру Моору Орден Святого благоверного князя Даниила Московского

А полпреду Владимиру Якушеву – Орден Сергия Радонежского II
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Патриарх Кирилл вручил губернатору Александру Моору Орден Святого благоверного князя Даниила Московского

Патриарх Кирилл вручил губернатору Александру Моору Орден Святого благоверного князя Даниила Московского

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил губернатору Тюменской области Александру Моору Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени, а полномочному представителю президента в УРФО Владимиру Якушеву – Орден Сергия Радонежского II степени. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Вручение ордена Владимиру Якушеву

Вручение ордена Владимиру Якушеву

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Кроме того, маленький образочек Благовещения Пресвятой Богородицы с Благословением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручили верующим после службы по освящению Собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени.

Благословение Патриарха

Благословение Патриарха

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В память о пребывании в Тюмени Патриарх также преподнес храму Благовещения Пресвятой Богородицы образ Святого князя Даниила Московского. Храму присвоили статус Соборного.