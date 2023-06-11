Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает чин Великого освящения Благовещенского собора в Тюмени Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени началось Великое освящение Благовещенского собора: чин совершает Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который накануне прибыл в Тюменскую область и освятил храм Вознесения Господня в Тобольске. Новый храм является практически точной копией Благовещенского собора, который находился на правом берегу Туры, на площади у Городской Думы. Однако в 1932 году его взорвали.

В 2021 году было принято решение восстановить собор. Спустя три года регион обрел икону Благовещения Пресвятой Богородицы с царских врат с неизвестного разрушенного храма, освящен поклонный крест и определен участок строительства.

Верующие собрались возле собора Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В 2009 году освятили кресты и подняли купол на колокольню, а уже спустя три года на храм подняли главный купол, крест и маковки. В 2013 году митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершил первую Божественную литургию в нижнем приделе собора, а годом позже прошла Божественная литургия в верхнем приделе собора.

У Собора собрались прихожане Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Отметим, что Благовещенский собор построили на частные пожертвования прихожан при поддержке Правительства Тюменской области. Сейчас в собор прибыли полномочный представитель президента РФ УРФО Владимир Якушев, губернатор региона Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук. Председатель областной Думы Фуат Сайфитдинов. председатель городской Думы Евгений Заболотный и директор ТВВИКУ Дмитрий Евмененко.