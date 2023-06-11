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НовостиПроисшествия11 июня 2023 4:45

Двое подростков пострадали в ДТП с участием мотоцикла и «Шевроле Круз» в Увате

Оба находятся в больнице
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Двое подростков пострадали в ДТП с участием мотоцикла и «Шевроле Круз» в Увате

Двое подростков пострадали в ДТП с участием мотоцикла и «Шевроле Круз» в Увате

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Двое подростков 13 и 14 лет пострадали в ДТП в Увате. По предварительным данным, четырнадцатилетний юноша на мотоцикле «MOTARD 200» не уступил дорогу автомобилю «Шевроле Круз», в результате чего они столкнулись.

Тот самый мотоцикл

Тот самый мотоцикл

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Юный водитель и 13-летний пассажир сейчас находятся в больнице с травмами. Водительских прав мотоциклист не имеет, двухколесного друга мальчику купил папа.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в марте произошло ДТП с мотоциклом, которым управлял подросток без прав.