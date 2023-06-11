Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 11 июня 2023 года Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области до сих пор регистрируют возгорания в лесах. Противопожарный режим продлен до 24 июня 2023 года, но некоторое время назад власти сняли режим ЧС в Тюменской области, так как ситуацию с возгораниями удалось стабилизировать. Однако жителям всё еще запрещено ходить в леса и разводить костры.

По последним данным в Тюменской области действовали 2 лесных пожара, которые локализованы на площади 75 га. За прошедшие сутки зафиксировано 2 новых лесных пожара и ликвидирован 1 лесной пожар на площади 0,21 га.

Среди регионов страны Тюменская области занимает 12 строчку по количеству и площади природных пожаров. Такой вывод можно сделать, судя по данным Федеральной «Авиалесоохраны».

Согласно данным департамента лесного хозяйства Тюменской области, 11 июня четвертый класс пожарной опасности (высокая степень) прогнозируется в Ишимской авиазоне, а в Тобольской и Тюменской авиазонах - V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень).

Жителей и гостей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и запрет на выжигание сухой растительности в течение пожароопасного сезона. Нарушение этих требований грозит как административной так и уголовной ответственностью.

О природном возгорании необходимо оперативно сообщить по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.