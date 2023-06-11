Посетители Губернского музея в Тобольске узнали необычные факты во время акции «Ночь географии»

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Просветительская акция «Ночь географии» прошла несколько дней назад в Губернском музее Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Это единственный музей в Западной Сибири, который находился под личным покровительством императора Николая II и участвовал в международных выставках. Витрины музея – настоящие экспонаты, а его залы сохраняют атмосферу и содержание музея столетней давности.

Участники «Ночи географии» смогли принять участие в игровых программах и викторинах, посетить арт-площадки и узнать об интересных фактах пребывания в Тобольске известных путешественников.

Международная акция инициирована Русским географическим обществом, и проводится уже в четвертый раз. Однако Тобольский музей-заповедник участвует в «Ночи географии» только второй раз. В рамках акции проходят научно-познавательные, образовательные и творческие мероприятия, ориентированные на популяризацию географии, природного, этнографического наследия России и внутреннего туризма.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники тобольских музеев сотрудничают со школами. Они рассказывают ученикам и педагогам много интересного.