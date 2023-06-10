Фото: ГИБДД Тюменской области

Дрифт на парковке на красном «БМВ» стал поводом для задержания 43-летнего тюменца.

Фото: скриншот из видео соцсети

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, это произошло на Московском тракте. Автоинспекторы, поняв, что водитель неадекватен, предложили ему освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался проходить его в наркологии. Автоинспекторы отметили, что водитель временами был очень неадекватен, потом приходил в себя, а потом снова вел себя очень странно.

Когда мужчина осознал, что его авто эвакуируют на спецстоянку, он стал вырываться и не подчинятся требованиям автоинспекторов. Уже завтра состоится суд и скорее всего за пьяное вождение (или за вождение в наркотическом состоянии) ранее такое уже было в 2010 году, а также за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции тюменца накажут по закону.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Напомним, ранее мы писали о том, что жительница Тюменской области 5 июня пострадала при наезде электрички на станции Озеро Андреевское.