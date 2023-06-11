В тюменском пришкольном лагере первую смену назвали «Дружный хоровод» Фото: Татьяна Коркина

Более 66 тысяч ребят побывают в пришкольных лагерях дневного пребывания, которые работают на базе 416 школ региона. К примеру, в лагере, который работает на базе 43-й школы, ребятишки вовсю отдыхают – с книжками и любимыми игрушками. Сейчас в лагере девять отрядов, а первую смену называли «Дружный хоровод», в честь Года педагога и наставника. Расписание вывешивают на несколько дней вперед, поэтому дети знают, какие интересные мероприятия их ждут в ближайшее время.

По словам старшей вожатой смены Юлии Рубцовой, выездных мероприятий и приглашенных артистов немного, поэтому развлечения придумываются своими силами.

- Учителя ведут кружки: музыкальные, художественные, спортивные, интеллектуальные. На помощь педколлективу приходят вожатые из «Отрядов мэра», навигаторы детства, активисты РДШ. Так все вместе, дружно проводим лето, - цитирует Юлию «Тюменская область сегодня».

Сначала финансирование для пришкольного лагеря выделили на 200 человек, но желающих отдохнуть оказалось гораздо больше.

Ранее мы сообщали, что почти семь тысяч детей отдохнут по льготным путевкам в детских лагерях Тюменской области.