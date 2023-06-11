Тюменский агроном назвал препараты для уничтожения гусениц листовертки на листве деревьев Фото: Татьяна Коркина

Препараты «Лепидоцид», «Битоксибациллин» и «Фитоверм» помогут тюменцам избавиться от гусениц листовертки, плодожорки и шелкопрядов на листве деревьев. Такой совет дачникам дал начальник Заводоуковского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Иван Григорьев. При нашествии насекомых агроном советует прибегнуть к химическим инсектицидам – «Фуфанон-Нова» или «Аккорд».

По его словам, также уменьшить число гусениц можно при помощи приспособлений в виде широких полос из различных материалов для сбора и уничтожения насекомых.

- Менять их нужно раз в месяц, снятые — сжигать. Кроме того, в начале лета на смородине и других плодово-ягодных культурах появляется тля. В этом случае бороться надо с муравьями, которые заселяют ею растения. Для этого есть множество эффективных препаратов, например, «Великий воин» или «Зарит Спайдер», - цитирует Ивана ИА «Тюменская линия».

При обработке растений агроном советует обращать внимание на погодные условия и время суток. Лучшее время для проведения работ – утро или вечер, что позволит достичь желаемого эффекта без вреда человеку.

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