Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья11 июня 2023 10:16

Тюменский агроном назвал препараты для уничтожения гусениц листовертки на листве деревьев

При обработке следует обращать внимание на погодные условия
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменский агроном назвал препараты для уничтожения гусениц листовертки на листве деревьев

Тюменский агроном назвал препараты для уничтожения гусениц листовертки на листве деревьев

Фото: Татьяна Коркина

Препараты «Лепидоцид», «Битоксибациллин» и «Фитоверм» помогут тюменцам избавиться от гусениц листовертки, плодожорки и шелкопрядов на листве деревьев. Такой совет дачникам дал начальник Заводоуковского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Иван Григорьев. При нашествии насекомых агроном советует прибегнуть к химическим инсектицидам – «Фуфанон-Нова» или «Аккорд».

По его словам, также уменьшить число гусениц можно при помощи приспособлений в виде широких полос из различных материалов для сбора и уничтожения насекомых.

- Менять их нужно раз в месяц, снятые — сжигать. Кроме того, в начале лета на смородине и других плодово-ягодных культурах появляется тля. В этом случае бороться надо с муравьями, которые заселяют ею растения. Для этого есть множество эффективных препаратов, например, «Великий воин» или «Зарит Спайдер», - цитирует Ивана ИА «Тюменская линия».

При обработке растений агроном советует обращать внимание на погодные условия и время суток. Лучшее время для проведения работ – утро или вечер, что позволит достичь желаемого эффекта без вреда человеку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» раскрыла секрет укрепления слабой рассады помидоров.