Автоинспекторы устроят для тюменцев #ТрезвуюПятницу и подарят классные сувениры Фото: Татьяна Коркина

Управление ГИБДД по Тюменской области и Тюменская региональная федерация автоспорта проведут на Цветном бульваре 16 июня в 18.30 мероприятие «#ТрезваяПятница», которое призовет горожан к дорожной безопасности и трезвому вождению.

Для участников акции организаторы приготовили сувениры с символикой дорожной безопасности, автограф-сессию со спортсменами-автогонщиками и фотосессию возле спортивных грузовиков, УАЗиков и ретро-автомобилей. Кроме того, все желающие смогут посетить мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП от Станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф.

Также в программе: показательные выступления по рукопашному бою от воспитанников центра допризывной подготовки «Аванпост», спортсменов силовых видов спорта, обучение ПДД юных участников дорожного движения в детском автогородке. Госавтоинспекторы вручат каждому ребенку световозвращатели.

В прошлый раз подобная акция проходила в июне 2022 года.