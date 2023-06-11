На Тюмень 11 июня обрушатся кратковременные дожди с грозой и градом Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 11 июня, ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер южный 8-13 м/с, температура воздуха +8…+13 C, днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами гроза с градом, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха днем +16…+21 C, местами до +28 С.

Погода в Тюмени 11 июня 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 11 июня (29 мая по старому стилю) день преподобной девы Феодосии Константинопольской. С этого дня начинает колоситься рожь и идут первые боровики (раньше их называли колосовиками).

А еще на Федосью крестьяне начинали кормить скотину хлебными баранками, чтобы она плодилась, а приплод был сильным и здоровым.