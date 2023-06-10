Тюменским семья предлагают поучаствовать в марафоне «Большой Крутой Тюменский СЛОН»

Фото: Региональный центр «Семья»

Тюменцам предлагают поучаствовать в семейном марафоне «Большой Крутой Тюменский СЛОН», в котором каждому найдется интересное дело по душе. Марафон пройдет с 14 июня по 6 сентября 2023 года. Мероприятие объединит семьи, проживающие в Тюменской области, а также специалистов и лидеров региона в «Сообщество Любознательных Оптимистов и Непосед».

- Участников ждут нетворкинг, творческие и кулинарные мастер-классы, интерактив, дискуссии на различные темы, фотосессии, литературные конкурсы, презентация идей и многое другое. Каждый получит возможность попробовать себя в создании уникальных десертов под руководством профессиональных поваров, продемонстрировать свои способности в литературном и художественном направлениях и научиться новому хобби - отметили в центре «Семья».

Желающие могут зарегистрироваться по ссылке.