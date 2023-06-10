Тюменцам предлагают освоить роспись игрушек на фестивале казачьей культуры «Дружина Ермака»

Фестиваль казачьей культуры «Дружина Ермака»

Тюменцы освоят фланкировку и распишут игрушки на фестивале казачьей культуры «Дружина Ермака», который пройдет на турбазе «Хутор кречет» 17 июня. Об этом пишет «Тюменская линия» со ссылкой на организатора события Андрея Ростовщикова. Он обещает, что программа будет обширной и при этом планирует делать полноценный фестиваль с бесплатным входом для всех желающих удалось благодаря грантовой поддержке.

- Раньше событие проходило в виде суточного лагеря. Было ограниченное количество участников - от 20 до 100 человек. У гостей должно возникнут ощущение полного погружения в казачью культуры. Проходили разные занятия. Формат был ограниченный, бюджет не позволял нам сделать фестиваль. Благодаря поддержке «Росмолодежь. Гранты» удалось получить небольшую сумму, поэтому мы проводим событие бесплатно для всех, — отметил Андрей Ростовщиков.

Организаторы рассчитывают, что к ним приедут до тысячи человек и собираются сделать так, чтобы люди поучаствовали во всем: порубить шашкой, пометать ножи, топоры, спеть песни и многое другое.