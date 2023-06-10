В Тюменской области 10 июня действуют 2 лесных пожара

За прошедшие сутки зафиксировано 2 новых лесных пожара в Тюменской области Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области 10 июня по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства действуют 2 лесных пожара, в том числе 2 локализованы.

За прошедшие сутки зафиксировано 2 новых лесных пожара и ликвидирован 1 лесной пожар на площади 0,21 га. Прогнозируется IV класс пожарной опасности в Ишимской авиазоне, а чрезвычайная степень установлена в Тобольской и Тюменской авиазонах.

Напомним, что при обнаружении природного пожара необходимо сообщить по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

Ранее мы писали о том, что в Тюменской области зафиксирован массовый мор рыбы.