Фестиваль спорта «Тюмень сильная» посетили 14 тысяч тюменцев

Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

В Тюмени прошел очередной праздник спорта «Тюмень сильная». Одним из главных центров делового туризма и фестивальной деятельности минувшей весной стал тюменский Выставочный зал.

- Весна оказалась богатой на события, и май в этом отношении выделялся особо. Уже второй год подряд фестиваль спорта «Тюмень сильная» становится самым посещаемым мероприятием. На этот раз из-за большого числа состязаний организаторы решили проводить его два дня - рассказал генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

Выставочный зал и площадки на прилегающей территории посетили 14 тысяч тюменцев и гостей Тюмени. По словам организаторов, это своеобразный рекорд. Не исключено, а будущем он может быть побит. Причем замечен интерес к Тюмени со стороны иногородних участников.

- Начало лета у нас мало напоминает отпускной период. Мероприятия идут одно за другим. Выставку собак сменила текстильная выставка, в середине июня ждём проведения Иголка маркет. В программе уличная летняя площадка, летник и фуд-корт, живая музыка, диджеи, взрослые и детские мастер-классы, большой маркет локальных проектов и местных производителей. Завершит июньскую программу наша традиционная, многолетняя универсальная выставка-продажа «1000 мелочей. Продукты питания», - рассказал Михаил Брудков.