Спектакли тюменского «Космоса» покажут в тобольской арт-резиденции «Поле»

Фото: Молодежный театральный центр «Космос»

С 28 июля по 12 августа в Тобольске пройдет арт-резиденция «Поле». Команда молодежного театрального центра «Космос» покажет два спектакля. Чтобы стать зрителем и посмотреть постановки, необходимо зарегистрироваться.

В рамках образовательной программы тюменский «Космос» представит спектакль «Аэлита.Инвентаризация» и вербатим «Моя комната» от арт-группы KREATORZ. В постановке «Аэлита.Инвентаризация» зрители услышат историю героини не только от первого лица, но и от матери и дочерей. На спектакле можно выпить кофе, попробовать тыквенные семечки, прочитать блокнот, созданный самой Аэлитой — все эти вещи связаны с ее памятью и историей.

«Моя комната» — это спектакль-вербатим для одного зрителя. Во время показа зритель попадает в гости к реальным людям с диагностированными ментальными расстройствами: слушает их истории и погружается во внутренний мир этих людей.

— Арт-резиденция исследует не только историю края, но и самоидентификацию жителей, что для них значит их окружение, среда. Как они ощущают себя в пространстве, своем или отчужденном, в котором не могут найти себе в нем места. И спектакли «Космоса» хорошо раскрывают эти темы, — поделилась Ольга Городиская, одна из продюсеров и кураторов арт-резиденции «Поле».

Напомним, что проект «Поле» — это арт-резиденция на территории исторических мест Тобольска. Ее главная цель состоит в том, чтобы участники изучили историю столицы Сибирской губернии театральными методиками. Проект состоит из трех блоков: образовательный, практический и исследования исторической памяти и истории края. Инициатором проекта стал мультицентр «Моя территория» в Тобольске при софинансировании от Росмолодежи.

Справка:

Спектакль «Аэлита. Инвентаризация» стал номинантом «Эксперимента» премии «Золотая Маска», а вербатим «Моя комната» вошел во внеконкурсную программу «Маска Плюс» в 2023 году.