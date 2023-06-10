В Тюменской области прогнозируется град, гроза и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области, по данным Тюменского ЦГМС, 11 июня прогнозируются гроза и град. Жителей предупредили о сильном ветре, порывы которого в отдельных районах будут достигать 17-22 м/с.

В МЧС подчеркнули, что из-за погоды увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий связанных с: авариями и инцидентами на системах электроснабжения на территории области, с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач; падением деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций; ограничением в движении и ДТП на дорогах регионального и муниципального значения на территории области.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещено посещать леса и разводить открытый огнь.

Напомним, телефон экстренной службы - 112.