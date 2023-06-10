В Тюмени проходят соревнования по дворовому футболу

Фото: Департамент спорта Тюменской области

В Тюмени на соревнованиях по футболу Лиги дворового спорта сыграли 67 матчей. Об этом пишет «Тюменская область сегодня» со ссылкой на руководителя проекта Лига дворового спорта Егор Южаков.

По словам Егора Южакова, годом ранее финал был захватывающим и драматичным. В этом году по накалу страстей соревнования явно не уступают. В этом сезоне судьба медалей также будет решаться осенью, поэтому игра была не такой драматичной и непредсказуемой.

В числе лидеров турнирной таблицы на сегодня команды «75+», продолжают идти «Славстрой-Полтинник», которому только предстоит матч 3-го тура 7 июня и «Лесобаза», также сыгравшая на игру меньше, но отложившая свой матч.

В рамках федерального проекта Лига дворового спорта России на территории региона соревнования проводятся с 2022 года.