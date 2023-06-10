Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Вознесения Господня в Тобольске Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения храма Вознесения Господня в Тобольске. В престол храма вложили частицы мощей святых мучеников. Об этом сообщили в информационном центре Правительства Тюменской области.

В историческом событии для всех православных христиан приняли участие Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, полномочный представитель Президента РФ в УФО Владимир Якушев, Губернатор Тюменской области Александр Моор.

Храма Вознесения Господня в Тобольске был первым храмом, построенным в городе более чем за 200 последних лет. Заложили сооружение в 2000 году, а строительство начали в 2011, а завершили в 2022 году.

Храм вмещает до 900 человек одновременно, а его особенностью является уникальная система теплоснабжения. Для отопления установлены тепловые насосы с геотермальными зондами, которые проводят забор тепла из глубин земли, нагревают до шестидесяти градусов и распределяют его по всему зданию через систему отопления.

Также во время освящения патриарх Кирилл совершил Крестный ход вокруг храма.