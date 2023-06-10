Врачи Ишима помогли пенсионерке вновь начать ходить самостоятельно

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

В Ишиме медики помогли начать практически новую жизнь 69-летней женщине, которая долгие годы страдала от болей в коленном суставе, стала использовать трость, «ходунки», а последние полгода просто не смогла встать. Но для оказания помощи женщине пришлось пойти на кардинальные меры – замену коленного сустава на искусственный.

- На ранних стадиях остеоартроза, мы используем органосохраняющие методики. Но в данном случае это уже не помогало. Было решено провести пациентке тотальное эндопротезирование с одномоментной коррекцией оси конечности, - пояснил заведующий травматологическим отделением ОБ №4 Парвинжон Азимов.

Женщине сделали успешную операцию и уже на второй день пациентка встала на ноги, а на третий самостоятельно начала ходить с помощью опоры. А сейчас она уже самостоятельно ходит и готовится к выписке домой.

Доктор не обещает, что эндопротезирование вернет суставам молодость, но такая операция позволит существенно улучшить качество жизни. Кстати, с начала 2023 года в больнице Ишима проведено уже 15 операций по замене коленного сустава, по большей части женщинам старшего трудоспособного возраста, живущим в селе.