Тюменская пятикурсница рассказала о причинах расстройства кишечника у собак и кошек Фото: Татьяна Коркина

Неполноценное питание – одна из основных причин расстройства кишечника и диареи у домашних питомцев. Об этом рассказала тюменская пятикурсница ГАУ Северного Зауралья Екатерина Бальчунас, которая провела исследования в ветклиниках Екатеринбурга и родного университета под руководством научрука Ларисы Глазуновой. По ее словам, из 3,3 тысяч животных у 540 имелись проблемы с ЖКТ.

Расстройство кишечника характерно, в большей степени, для собак, которых хозяева кормят крупами и картофелем без термической обработки. А еще животным противопоказано молоко, ведь у взрослых особей снижается выработка лактозы – фермента, который расщепляет молекулы молочного сахара. Собачкам нельзя давать виноград и изюм (это может привести к почечной недостаточности), а о шоколаде и говорить нечего: в больших дозах он приведет к летальному исходу.

Что касается кормов, то в них часто мало клетчатки. Перистальтика кишечника не стимулируется, полупереваренная пища долго остается в кишке, создавая среду для бактериального брожения, а затем и диареи.

- Собаки лучше переносят смену рациона, чем кошки. При резкой смене корма, особенно сухого на консервированный, часто возникает самокупирующаяся диарея, симптомы которой продолжаются несколько дней. К сожалению, большинство хозяев, заметив у животного признаки диареи, меняет корм ещё раз, тем самым усугубляя острое состояние, - цитирует Екатерину «АиФ-Тюмень».

Кстати, время от времени расстройство пищеварения случается у всех животных. Чтобы его устранить, достаточно нормализовать питание, соответствующее потребностям организма питомца.