На форуме «Амур» тюменцы прокачают свои навыки с помощью ролевых игр

Фото: https://vk.com/amurforum

Жители Тюменской области могут принять участие в XVII Всероссийском образовательном молодежном форуме «Амур», который пройдет с 16 по 22 августа в Хабаровске. Для этого до 2 июля 2023 года необходимо подать заявку на платформе «Росмолодежь. События».

В форуме примут участие представители Российского движения детей и молодежи, общественники, добровольцы, археологи, урбанисты и сотрудники социальных сфер от 14 до 35 лет со всей России. Для них приготовили три образовательных трека с лекциями и мастер-классами от экспертов и грантовый конкурс от «Росмолодежи».

Активисты «Движения первых», старшеклассники и руководители детских объединений познакомятся с культурно-историческим наследием и достижениями соотечественников на площадке «Если быть, то только первым». Там же они придумают идеи для социальных проектов и решат государственные и бизнес-кейсы.

Свои навыки с помощью ролевых игр, психологических тренингов и интерактивных сессий прокачают специалисты «помогающих» профессий на площадке «Добро пожаловать домой». А на треке «Развитие малых городов» можно будет разработать набор решений и практик для развития моногородов.

Во время «Амура» пройдет грантовый конкурс от Росмолодежи для подтвержденных участников форума. Для этого нужно до 10 августа 2023 отправить свой проект в одном из 18 направлений. Максимальный размер грантовой поддержки – 1 млн рублей, сообщает «Мегатюмень».