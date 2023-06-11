Как правильно поливать лук, болгарский перец, помидоры и кабачки

Опытная тюменская дачница рассказала о правильном поливе помидоров, кабачков и лука Фото: Татьяна Коркина

Синоптики обещают: жара в Тюмень вернется уже 17 мая. И дачники наверняка отправятся на огород, чтобы полить свои грядки. Однако орошать посадки нужно правильно, говорит опытная дачница Софья Федотова. По ее словам, если солнце высоко, то лучше воздержаться от полива. Водичку под корни растения лучше лить либо рано утром, либо вечером.

- В жару растения иногда сворачивают листья — и их становится жалко, хочется полить. Листья они сворачивают, чтобы уменьшить площадь испарения. Если поливать, когда солнце в зените, влага будет быстро испаряться, оставляя ожоги на листьях, - цитирует дачницу «Тюменская область сегодня». – Поливать можно также в пасмурную погоду, но не под прямыми лучами.

София считает, что поливать грядки можно даже после дождя, причем с удобрениями и подкормками. Полезная вода лучше проникает во влажную почву.

КОГДА И ЧТО ПОЛИВАТЬ?

- Томаты – не ежедневно (но если температура держится выше +32 градусов, то правило меняем);

- Болгарский перец – раз в пару дней, по мере высыхания почвы;

- Взрослые кабачки – раз в три дня, по три литра под один куст;

- Лук и чеснок – раз в четыре дня;

- Капуста, дыни, арбузы и тыквы – раз в неделю.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала секрет укрепления слабой рассады помидоров. Спойлер: нужно использовать янтарную кислоту.