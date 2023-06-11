За четыре месяца 2023 года тюменцы оставили в магазинах больше 165 миллиардов рублей Фото: Татьяна Коркина

Более 165,7 млрд рублей потратили с января по апрель 2023 года жители Тюменской области. При этом с каждым месяцем оборот розничной торговли рос и рос. Например, в январе он превысил 39 млрд рублей, в феврале – 39,5 млрд рублей, в марте – 42,8 млн рублей и в апреле – 44,2 млрд рублей, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на статистику Росстата.

Динамика розничной торговли говорит о том, что Тюменская область в лидерах в УрФО. По итогам четырех месяцев прирост за год составил 6,1%. Впереди идет ЯНАО, где прирост составил 7,8%, и Челябинская область – прирост 6,7%.

Рост в апреле по сравнению с 2022 годом в Тюменской области составил 24,2%, что является самым высоким показателем в УрФО. В ЯНАО – 20,2%, в Челябинской области – 15,5%, в Югре – 14,7%. При этом тюменская динамика выше общероссийской, в которой за четыре месяца 2023 года было снижение на 3,6%, а в апреле прирост – на 7,4%.

Кстати, основную часть потребительской корзины тюменцев составляют непродовольственные товары.

Ранее мы рассказывали, что за 10 месяцев 2022 года тюменцы потратили почти 400 млрд рублей.