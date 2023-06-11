Врачи Тобольской облбольницы №3 спасли пациента с опаснейшей сердечной патологией Фото: Татьяна Коркина

Правильный диагноз поставили пациенту врачи тобольской областной больницы № 3. Мужчина попал в отделение в тяжелейшем состоянии. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, первоначально медики думали, что у него тромбоэмболия (закупорка кровеносного сосуда тромбом, который попал в циркулирующую кровь). Но во время обследования диагноз не подтвердился.

Зато у пациента нашли признаки опасной декомпенсации сердечной недостаточности. Эта патология характеризуется последней стадией недостаточности сердечной деятельности, которая может проявляться разными симптомами и может грозить пересадкой сердца. Мужчину сразу же госпитализировали в отделение реанимации, где он больше месяца провел на аппарате ИВЛ.

Пациент ни разу не проходил профилактические осмотры и диспансеризацию, занимался самолечением и как попало принимал кардиопрепараты. Состояние мужчины стабилизировали кардиолог Ирина Рябинина и реаниматолог Владимир Маслов. Благодаря профессионализму врачей мужчина избавился от задержки жидкости в организме, отечности по всему телу и других опасных патологий. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что врачи Тобольска спасли жизнь мужчине с острой интоксикацией организма. Его доставили в реанимацию в критическом состоянии.