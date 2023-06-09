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НовостиОбщество9 июня 2023 8:02

Суд из-за долга в 51 млн рублей признал банкротом компанию, связанную с тюменским ТРЦ «Магеллан»

Долг компании перед налоговой службой составил 51 млн рублей
Серафима Краснова
Долг компании перед налоговой службой составил 51 млн рублей.

Долг компании перед налоговой службой составил 51 млн рублей.

Фото: Татьяна Коркина

Суд признал банкротом компанию, связанную с тюменским ТРЦ «Магеллан», из-за долга в 51 миллион рублей. Арбитражный суд 6 июня 2023 года огласил резолютивную часть решения о признании банкротом ООО «Магеллан».

Федеральная налоговая служба Тюменской области обратилась в суд с заявлением о признании компании банкротом в связи с непринятием мер по погашению задолженности в бюджет страны по обязательным платежам в размере 51,2 миллиона рублей.

– В полном объеме решение суда будет изготовлено в течение пяти рабочих дней со дня оглашения резолютивной части судебного акта (часть 2 статьи 176 АПК РФ), – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Отметим, что компания «Магеллан» была зарегистрирована в 2013 году, она занимается операциями с недвижимостью на договорной основе. Предприятие принадлежит бизнесмену Вардгесу Рафаеловичу. Чистая выручка организации в 2018 году составила 42 тысячи рублей.