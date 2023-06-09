Суд из-за долга в 51 млн рублей признал банкротом компанию, связанную с тюменским ТРЦ «Магеллан»

Долг компании перед налоговой службой составил 51 млн рублей. Фото: Татьяна Коркина

Суд признал банкротом компанию, связанную с тюменским ТРЦ «Магеллан», из-за долга в 51 миллион рублей. Арбитражный суд 6 июня 2023 года огласил резолютивную часть решения о признании банкротом ООО «Магеллан».

Федеральная налоговая служба Тюменской области обратилась в суд с заявлением о признании компании банкротом в связи с непринятием мер по погашению задолженности в бюджет страны по обязательным платежам в размере 51,2 миллиона рублей.

– В полном объеме решение суда будет изготовлено в течение пяти рабочих дней со дня оглашения резолютивной части судебного акта (часть 2 статьи 176 АПК РФ), – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Отметим, что компания «Магеллан» была зарегистрирована в 2013 году, она занимается операциями с недвижимостью на договорной основе. Предприятие принадлежит бизнесмену Вардгесу Рафаеловичу. Чистая выручка организации в 2018 году составила 42 тысячи рублей.