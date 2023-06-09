В Тюмени юнармейцы участвуют в акции «Мы - граждане России!»

Для ребят запланированы концерты и танцы с поднятием флага. Фото: Татьяна Коркина

В Центре патриотического воспитания «Аванпост» состоится акция «Мы – граждане России!». В мероприятии примут участие юные зрители, для ребят запланированы концерты и танцы с поднятием флага, викторина в игровом формате и многое другое.

- Участниками будут юнармейцы. У них состоится поднятие флага, во время чего ребята исполнят гимн России. После этого они отправятся в учебные классы, где для них подготовили настольную игру-ходилку: каждый ход участники будут отвечать на вопросы об истории Великой Отечественной Войны, - рассказали в пресс-службе Центра патриотического воспитания «Аванпост».

Напомним, на площади у ДК «Железнодорожник» для тюменцев состоялся концерт, посвященный Дню России.