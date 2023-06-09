На дорогах в центре Тюмени утром 9 июня образовались длинные пробки

Огромные пробки образовались на Камышинской и Трактовой. Фото: Виктория Гаврик

Прямо сейчас в центре Тюмени зафиксированы серьезные заторы. По данным открытых интернет-карт, красными стрелками (максимальный уровень загруженности на дорогах) отмечено движение почти на всех центральных улицах города – Ленина, Республики, Мориса Тореза, Профсоюзная, 50 лет Октября, Мельникайте, Челюскинцев, Орджоникидзе. Большое скопление машин наблюдается и в Калининском округе. Исключением стали улицы Луначарского и Свободы.

Также огромные пробки образовались на Камышинской и Трактовой (по направлению в центр города).

Можно предположить, что причиной этому стали дорожные работы и ограничения транспортных потоков на многих улицах Тюмени.

Напомним, что в городе с 9 по 14 июня перекроют улицу Республики. Общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми остановками. В Тюмени проходят производственные работы.