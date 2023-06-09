Крыльцо правительства Тюменской области отремонтируют почти за 1 млн рублей к осени

На работу власти выделили больше 922 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

Правительство Тюменской области объявило конкурс на реконструкцию объекта – крыльца «здания обкома КПСС». За 922 тысячи рублей подрядчик должен разработать проектно-строительную документацию ремонта здания на улице Володарского, 45, где работают губернатор области и его сотрудники.

«По техническому заданию нужно предусмотреть выполнение облицовки парадного крыльца из таких материалов и в таком же цвете, как оно выполнено сейчас. Также нужно предусмотреть противоаварийные работы по ремонту портика и ремонт наружных элементов колонны и самого портика», – говорится в документе.

На работу власти выделили больше 922 тысяч рублей, они должны быть проведены в течение 3,5 месяца после заключения контракта с подрядчиком. Результаты аукциона уже известны: лот выиграла компания НПО «СибСпецСтройРеставрация».