Роспотребнадзор для жителей Тюменской области разработал рекомендации по профилактике кори

С признаками ОРВИ и высыпаниями на коже работника рекомендовано отправлять к медику. Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники Роспотребнадзора разработали рекомендации по предупреждению распространения опасной болезни – кори, в том числе и для работодателей. Работников необходимо проинформировать об инфекции, мерах ее профилактики и эффективности вакцины, рассказали в надзорном ведомстве.

В документации указано, что с признаками ОРВИ и высыпаниями на коже работника рекомендовано отправлять к медику. Также работодателям поручили собрать информацию об имеющихся прививках от кори или о перенесенном заболевании.

Если в организации имеются не вакцинированные сотрудники, необходимо организовать им иммунизацию. Главным образом, необходимо пройти обследование тем, у кого есть медицинское противопоказание.

При выявлении случая кори или подозрения на инфекцию руководители компаний должны обратиться в областное управление Роспотребнадзора. При этом важно провести иммунизацию в первые 72 часа с момента выявления первого больного.