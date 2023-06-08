Роспотребнадзор для жителей Тюменской области разработал рекомендации по профилактике кори

С признаками ОРВИ и высыпаниями на коже работника рекомендовано отправлять к медику.
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Сотрудники Роспотребнадзора разработали рекомендации по предупреждению распространения опасной болезни – кори, в том числе и для работодателей. Работников необходимо проинформировать об инфекции, мерах ее профилактики и эффективности вакцины, рассказали в надзорном ведомстве.
В документации указано, что с признаками ОРВИ и высыпаниями на коже работника рекомендовано отправлять к медику. Также работодателям поручили собрать информацию об имеющихся прививках от кори или о перенесенном заболевании.
Если в организации имеются не вакцинированные сотрудники, необходимо организовать им иммунизацию. Главным образом, необходимо пройти обследование тем, у кого есть медицинское противопоказание.
При выявлении случая кори или подозрения на инфекцию руководители компаний должны обратиться в областное управление Роспотребнадзора. При этом важно провести иммунизацию в первые 72 часа с момента выявления первого больного.