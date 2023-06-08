В Тюмени прошел семинар по вопросам укрепления единства многонационального народа России

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сегодня в областной столице состоялся семинар-совещание по вопросам укрепления единства многонационального народа России в условиях внешних вызовов и угроз национальному суверенитету.

Участники события отметили, что сохранение и развитие этнокультурной самобытности в стране – основная цель стратегии государственной национальной политики до 2025 года.

– В мае наш президент провел совет, связанный с актуализацией данной стратегии. В непростое для нашей страны время, с учетом внешних гибридных и информационных атак, мы должны расставить приоритеты так, чтобы никто не мог внести раскол между народами России. Наши оппоненты думают, что многонациональность нашей великой Родины – наша слабость. Но, как показывают объективные данные, наш народ в трудные времена лишь сплачивается. На сегодня более 80% граждан считают, что межнациональные отношения в стране позитивные, – поделился заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Также он отметил, что УрФО в этом вопросе не является проблемным округом, даже, напротив, входит в число лидеров.

– Что касается УрФО, то мы сегодня обсуждали моменты, требующие внимания. Например, формирование реестра КМНС. Сегодня на территории округа более сотни этносов, и по каждому направлению нужно работать ежедневно. Тогда у нас будет миграционная политика, мир и согласие. Это принципиально важная история, – отметил полпред президента в УрФО Владимир Владимирович Якушев.

Он добавил, что сейчас обсуждаются и вопросы, связанные с образованием. В том числе знание русского языка тех, кто прибывает на ПМЖ в регион.

– Почти 90% жителей Тюменской области удовлетворены состоянием межнациональных отношений. И здесь есть сразу два фундамента: многолетняя история мирного сосуществования и устойчивое социально-экономическое положение нашего региона. Сейчас мы проводим большую работу вместе с национальными культурными автономиями: организуем фестивали, праздники, научные мероприятия. Конфликты случаются, но наша задача – мелкие бытовые разногласия не доводить до чего-то большего, – пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона добавил, что на семинаре поднимались и недочеты в работе. Устранить их планируют в том числе и с помощью практик соседних регионов.

В числе прочего обсуждалась и реализация национальной политики в новых регионах России.

– Казалось бы, все субъекты исторически связаны с нами многовековой историей и каких-то проблем возникнуть не должно. Однако почти 30 лет эти территории находились в другом культурном, информационном и образовательном пространстве. Сейчас необходимо исправлять то, что натворили наши оппоненты. Это касается и национальной идентичности, тут есть над чем работать. И в эту работу активно включены все общественные национальные институты УрФО, – отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.