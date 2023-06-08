В Тюменской области привлекут к ответственности расхитителей электросетевого имущества

Фото: Ксения Гуськова.

По фактам хищений оборудования в электросетевом комплексе Тюменской области правоохранительные органы возбудили уголовные дела. В 2022 году сумма нанесенного компании «Россети Тюмень» ущерба составила четверть миллиона рублей. Добычей злоумышленников стали электрические провода и элементы линий электропередачи.

Энергетики проводят непрерывную работу по выявлению и пресечению хищений. Крупнейшая энергокомпания Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в рамках профилактики правонарушений осуществляет ежедневный мониторинг сигналов автоматизированных систем учета и регулярные обследования трансформаторных подстанций и ЛЭП.

Отметим, что любые вмешательства в работу электрооборудования, находящегося под высоким напряжением, опасны для жизни и здоровья. Порча электросетевого имущества может стать причиной сбоев в энергоснабжении потребителей, в том числе социально значимых объектов: детских садов, школ и больниц.