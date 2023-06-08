В Тюменской области наказали виновника смертельной аварии, в которой погибли молодая девушка и собака

Фото: пресс-служба УГИБДД Тюменской области.

В Тюменской области наказали виновника смертельной аварии, в результате которой умерли молодая девушка и собака. Суд вынес приговор в отношении Николая Повалкина, по вине которого погиб человек. Следствием было установлено, что 5 февраля 2023 года мужчина, находясь за рулем автомобиля Porsche Panamera, с бешеной скоростью гнал по трассе Тюмень – Нижняя Тавда, нарушив правила ПДД.

Парень потерял контроль над машиной на скользкой дороге.

– Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу движения с последующим съездом в кювет, где произошло опрокидывание автомобиля и его принудительная остановка в результате удара о склон кювета и дерева. В результате ДТП на месте от множественных травм погибла пассажирка иномарка, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Судебная экспертиза показала, что «никаких технических неисправностей автомобиля, которые возникли до потери управления машиной, не усматривается. В данной дорожной транспортной ситуации с технической точки зрения водителю авто следовало руководствоваться требованиям ПДД», а именно: соблюдать скоростной режим.

Изучив материалы дела, суд назначил Николаю Повалкину наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также лишил его водительских прав на 2,5 года.

Напомним, что в аварии кроме молодой девушки погибла ее собака. В момент ДТП в салоне авто находился еще один пес. Его волонтеры искали несколько дней. В результате собаку удалось найти и вернуть владельцу.