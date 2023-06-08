На площадке «Этнофеста» в Тюменской области прокачали интернет

Фото: Антон Улатов.

В Тюменской области с 8 по 12 июня в районе деревни Песьянка пройдет крупнейший в регионе фестиваль творчества и развития «Этнофест». Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу и прокачали мобильную связь, чтобы в моменте делиться фото- и видеоконтентом.

Улучшить качество связи и 4G-интернета удалось благодаря установке мобильной базовой станции, которую специалисты МТС привезли из Тюмени.

– Мы понимаем, что для организации фестиваля такого масштаба «в открытом поле» необходима инфраструктура, в том числе и цифровая. Тем более участники и гости на фестивале живут в палатках несколько дней. Для таких случаев у нас есть передвижной, компактный вариант «вышки», который позволяет гостям не чувствовать себя оторванными от цивилизации. Такое техническое решение позволило нам точечно развернуть интернет-сеть, чтобы абоненты могли с комфортом заказать трансфер, организовать доставку питания, а вечерами слушать музыку, монтировать и отправлять по сети ролики с мероприятия. Надеюсь, любители этнического творчества это оценят, – уточнила директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Как отметил организатор «Этнофеста» Александр Арбатский, теперь благодаря качественной мобильной связи гости фестиваля смогут транслировать происходящее на площадке в соцсетях.

– В этом году мы планируем принять около 10 тысяч человек. Атмосфера такого межрегионального события располагает к тому, чтобы снимать на смартфон все, что здесь происходит. Например, в ближайшие дни гостей ждет праздник Холи, световое шоу Inferna, мастер-классы по ирландскому танцу, горловому пению, бубнам, фламенко, самба-шествие, трансформационные игры и детские квесты, – подчеркнул Александр.