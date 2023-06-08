Фото: пресс-служба МВД России.

Опасный алкогольный напиток «Мистер Сидр» не поступал в торговые сети Тюменской области. Об этом редакции «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали в пресс-службе департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

По данным единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, предприятиям региона отгрузка напитка «Мистер Сидр» не производилась. И в магазины Тюменской области он не поступал.

– Согласно сведениям, имеющимся в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), за период с 01.04.2023 года по 08.06.2023 года фактов реализации алкогольной продукции с наименованием «Мистер Сидр» на территории Тюменской области не зафиксировано. Информация об обороте указанной продукции в Тюменской области от граждан, организаций, а также контрольных (надзорных) органов в адрес департамента не поступала, – рассказали в пресс-службе департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Напомним, что в магазины региона направлены рекомендации: если продукция, которая стала причиной отравления и гибели людей в Ульяновской области, поступит, немедленно изъять ее из продажи.

По новым данным, из-за суррогатного сидра в Ульяновской области погиб 21 человек. Среди них есть женщина-продавец магазина, которая выпила слабый алкоголь во время рабочей смены. Общее число пострадавших в результате отравления контрафактным сидром в регионах России достигло 96 человек, среди них пять несовершеннолетних и одна беременная. 32 человека спасти не удалось. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизнь.