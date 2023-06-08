Тюменские нефтепроводчики провели плановое учение в резервуарном парке

Фото: «Транснефть – Сибирь».

«Транснефть-Сибирь» провела плановое пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции «Нижневартовская» Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов в ХМАО-Югре. Работники станции вместе с подразделениями МЧС России ликвидировали условный пожар в резервуарном парке. Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств пожарной охраны к оперативному тушению возможных пожаров на опасных производственных объектах.

По сценарию в резервуар попала молния, из-за чего произошел «взрыв с возгоранием нефти», автоматическая система пожаротушения и система водяного охлаждения «горящего» резервуара вышли из строя. После поступления сигнала технологические процессы сразу «остановили», а с территории объекта эвакуировали работников станции, не задействованных в тушении, и сотрудников подрядных организаций.

Фото: «Транснефть – Сибирь».

На место ЧП прибыли пожарные расчеты, был развернут оперативный штаб. После проведения разведки и оценки обстановки бойцы пожарной охраны стали тушить «горящий» резервуар посредством условной подачи пены низкой кратности внутрь резервуара методом подслойного пожаротушения. Кроме того, применялся специальный пожарный пеноподъёмник с вылетом стрелы 37 метров.

Всего в тренировке приняли участие 58 человек, использовано 12 единиц основной и специальной пожарной техники. Члены наблюдательной комиссии положительно оценили эффективность и готовность персонала, отметили слаженность и высокий уровень взаимодействия в условиях нештатной ситуации. Основная задача по локализации и ликвидации пожара была решена в нормативные сроки.