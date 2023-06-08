В Тюмени ребенку резко стало плохо в разгар прогулки

Девочку доставили в областную больницу №2. Фото: Татьяна Коркина

Накануне днем на улице Калинина, 1 около 15:50 несовершеннолетней девочке стало плохо посреди улицы в разгар прогулки. Заметили плохое самочувствие ребенка прохожие, они вызвали скорую и оказали первую помощь пострадавшей. Девочка потеряла сознание и упала в обморок.

Она была у продуктового магазина, когда внезапно почувствовала недомогание, рассказала мама школьницы.

«Благодарю от всей души человека, который помог оказать первую помощь моей дочери, упавшей в обморок вчера на улице Калинина, 1. Всё, что знаю, что мужчина работает доставщиком. Огромное Вам спасибо! Благодарю также бригаду скорой помощи, прибывшей на место буквально через пять минут. С девочкой всё в порядке», – написала женщина в соцсетях.

Девочку доставили в областную больницу № 2, где ей была оказана квалифицированная помощь. Скорая прибыла на место происшествия в течение шести минут, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

– Вызов поступил 7 июня в 15:52, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 15:58. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент направлен на амбулаторное лечение. Ее состояние оценивается, как удовлетворительное, – прокомментировали редакции «КП»-Тюмень» в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Мама ребенка звонила в больницу, чтобы поблагодарить врачей за оказанную помощь.

Напомним,что в Тюменской области с 1 по 4 июня помощь медиков понадобилась семерым пациентам, которые получили тепловой удар после длительного пребывания на улице.