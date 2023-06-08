Заезжай и живи: квартиры с ремонтом и меблировкой пользуются все большей популярностью

Фото: Артем Сонсин.

Спрос на квартиры с меблировкой и кухней вырос более чем вдвое с начала года, сообщает федеральный застройщик «Страна Девелопмент». Компания предлагает такую услугу в проектах в Тюмени и Екатеринбурга. При этом спрос на квартиры с ремонтом также остается на высоком уровне: с начала года в Тюмени доля отремонтированных квартир в общем объеме спроса в Тюмени составила 25%, в Екатеринбурге – 28%, в Москве – 45% , в Санкт-Петербурге – 14%.

– Популярность квартир с ремонтом, а также квартир с меблировкой и кухней растет. Покупатели понимают, что застройщик может выполнить ремонт за них и сделает это дешевле – так как все материалы и технику он закупает по более выгодным ценам, оптом. Кроме того, клиентам не нужно искать ремонтную бригаду, в надежности которой требуется убедиться. Таким образом, данные опция экономят средства, время и берегут нервы наших клиентов, – комментирует вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Так выглядит ремонт и меблировка в проектах Тюмени и Екатеринбурга. Фото: Артем Сонсин.

В Тюмени и Екатеринбурге ремонт реализуется в трех цветовых исполнениях – натуральный, светлый и темный. Также «Страна» запустила уникальную для этих регионов опцию – ремонт в ванной, с помощью чего покупатели экономят до 25% бюджета на ремонт самой «дорогой» части в квартире.

В Тюмени и Екатеринбурге ремонт в ванной можно заказать отдельно. Фото: Артем Сонсин.

Напомним, что все квартиры в проектах «Страны Девелопмент» сдаются в предчистовой отделке, которая предполагает выполнение всех грязных работ, разводку электричества и отопления, выполнение стяжки пола, выравнивание стен под маяк, установку розеток и выключателей, подоконников и радиаторов. Во всех без исключения квартирах установлен базовый комплект «умного дома», расширить который клиенты могут как самостоятельно, так и оформив опцию у застройщика.

В столичных проектах в ЖК бизнес-класса «WOW», «Страна.Озерная», а также в питерском ЖК «Дом на Васильевском» «Страна Девелопмент» предлагает покупателям квартиры с дизайнерским ремонтом. В зависимости от проекта дизайн включает разные стилевые исполнения.

Ремонт в стиле Cliff ЖК «Страна.Озерная» в Москве. Фото: Артем Сонсин.

Справка:Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в ТОП-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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