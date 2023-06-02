На Совете законодателей Тюменской области, Югры и ЯНАО обсудили меры поддержки мобилизованных и семей военнослужащих

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Заседание Совета законодателей Тюменской области, Югры и ЯНАО состоялось в Когалыме. По словам председателя регионального парламента Фуата Сайфитдинова, депутаты трех регионов рассмотрели актуальные вопросы, включая меры поддержки семей военнослужащих и мобилизованных для участия в спецоперации на Украине.

– У каждого из трех субъектов есть свои практики, направленные на обеспечение наших участников СВО и их семей всем необходимым. Для нас очень важно этим опытом воспользоваться, – отметил Фуат Сайфитдинов.

Председатель облдумы также обратил внимание на комплексное развитие Когалыма. По его мнению, поступательное развитие города – одна из лучших муниципальных практик и в Тюменской области, и в общем по России. Это пример сотрудничества градообразующего предприятия и муниципальной власти.

Во время обсуждения вопросов поддержки внутренних перевозок воздушным и водным транспортом парламентарии подняли вопрос отсутствия авиасообщения между Когалымом и Тюменью. Эта проблема может быть решена в рамках программы «Сотрудничество», отметил Фуат Сайфитдинов.

Как рассказал председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков, в Совете законодателей отошли от практики проведения заседаний в столицах трех субъектов. Не так давно депутаты побывали в Лабытнангах и Тобольске, а теперь пришла очередь познакомиться с жемчужиной Югры – Когалымом.

– Мы осмотрели социальные объекты. Это спортивно-развлекательный центр «Галактика», там один из лучших в стране океанариумов. Побывали на стройплощадке филиала Пермского госуниверситета, где в ближайшее время будут заниматься сотни студентов, посмотрели спектакль в филиале Малого театра, – рассказал Борис Хохряков.

По его словам, Совет законодателей рассмотрит вопрос о награждении благодарственными письмами Сургутского и Нижневартовского университетов, которым в 2023 году исполнится 30 и 35 лет. Также благодарностью хотят отметить легендарного бурового мастера Геннадия Левина, который недавно отметил 85-летний юбилей.

Глава Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин напомнил, что на Ямале действует около 40 мер поддержки участников СВО и их семей. Причем благодаря законодательным инициативам меры господдержки могут расширить.

– Мы поддерживаем политику президента России Владимира Путина. Практически все доклады на Совете законодателей были посвящены этому. И я хотел бы отметить тех ребят, кто сегодня находится на передовой, защищает нашу Родину. У них должна быть уверенность, что их семьи окружены заботой и внимание, – отметил Сергей Ямкин.