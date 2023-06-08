Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении потолка на женщину с ребенком в квартире на Беловежской, 5 в Тюмени

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об итогах проверки по факту обрушения потолочного покрытия на женщину с ребенком в квартире на улице Беловежской, 5. Трагедия произошла 5 июня 2023 года.

– В СМИ и социальной сети сообщается, что в квартире жилого дома на улице Беловежской в городе Тюмени с потолка обрушился слой штукатурки. Ремонт в жилом помещении ранее был выполнен застройщиком. В результате пострадали женщина и несовершеннолетний ребенок, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следователи начали процессуальную проверку по факту инцидента. Также Бастрыкин потребовал у руководителя Следкома Тюменской области Александра Кублякова доклад о проведенных мероприятиях и обстоятельствах происшествия.