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НовостиПроисшествия8 июня 2023 5:33

Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении потолка на женщину с ребенком в квартире на Беловежской, 5 в Тюмени

Трагедия произошла 5 июня
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ.

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об итогах проверки по факту обрушения потолочного покрытия на женщину с ребенком в квартире на улице Беловежской, 5. Трагедия произошла 5 июня 2023 года.

– В СМИ и социальной сети сообщается, что в квартире жилого дома на улице Беловежской в городе Тюмени с потолка обрушился слой штукатурки. Ремонт в жилом помещении ранее был выполнен застройщиком. В результате пострадали женщина и несовершеннолетний ребенок, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следователи начали процессуальную проверку по факту инцидента. Также Бастрыкин потребовал у руководителя Следкома Тюменской области Александра Кублякова доклад о проведенных мероприятиях и обстоятельствах происшествия.