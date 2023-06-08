В Тюмени водителям электросамокатов запрещен проезд в 30 локациях города

С прокатчиками власти планируют блокировать аккаунты нарушителей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени для проезда электросамокатов определено 60 мест с максимальной допустимой скоростью 15 километров в час, рассказал заместитель мэра города Петр Вагин на рабочей встрече. Парламентарий обсудил проблемные вопросы по упорядочению движения электросамокатов в Тюмени.

Самокатчикам запрещено ездить в 30 локациях, которые определены на карте приложения. Традиционно это людные места: парки, скверы и детские площадки. В некоторых общественных местах самокатчикам можно передвигаться, но с ограничениями скорости. Например, ограничения действуют на площади у Тюменского драмтеатра.

Петр Вагин добавил, что с прокатчиками власти планируют блокировать аккаунты нарушителей на электросамокатах. Так, если тюменец будет замечен на одном электросамокате вдвоем, в неоднократном въезде в запрещенную зону и других нарушениях, к нему применят санкции. А именно: заблокируют аккаунт без возможности восстановления.

По словам руководителя Госавтоинспекции региона Андрея Миллера, в мае увеличилось количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В частности, в Тюмени за месяц произошло 28 таких аварий, в них пострадали 30 человек.