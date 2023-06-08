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НовостиОбщество8 июня 2023 4:13

Дефицит кадров в Тюменской области в мае 2023 года усугубился до рекордных показателей двухлетней давности

По стране индекс конкуренции составил 3,6 резюме на вакансию, на Урале – до 2,8
Серафима Краснова
По стране индекс конкуренции составил 3,6 резюме на вакансию, на Урале – до 2,8.

По стране индекс конкуренции составил 3,6 резюме на вакансию, на Урале – до 2,8.

Фото: Татьяна Коркина

Конкуренция за рабочие места в Тюменской области достигла своего минимума в мае 2023 года. Цифры побили рекорд двухлетней давности. Рынок труда проанализировали специалисты по подбору персонала. Согласно представленным данным, небольшой дефицит кадров наблюдается в сфере автобизнеса и медицине.

Напомним, что комфортными условиями для развития рынка являются 5 – 8 резюме на одну вакансию. Именно в таком случае у работодателя есть возможность выбирать потенциального кандидата среди других соискателей. Если показатель ниже четырех, это является дефицитом кадров на рынке.

В предыдущем году на одну вакансию приходилось шесть резюме, но позже эти цифры начали снижаться. По итогам мая 2023 года, уровень конкуренции за рабочие места в Тюменской области опустился до 3,7 резюме на вакансию, а это рекордно низкий показатель с начала 2021 года.

По стране индекс конкуренции составил 3,6 резюме на вакансию, на Урале – до 2,8.